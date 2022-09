Un bărbat din Florești a fost transportat cu un echipaj SMURD la Chișinău

11:30

Ex-deputatul Sergiu Sîrbu, cercetat penal pentru îmbogățire ilicită, rămîne sub control judiciar. Judecătorii i-au prelungit măsura cu 60 de zile. Întrucât magistrații nu i-au restricționat libera circulație, procurorii au contestat decizia. „Din considerentul că prin decizia din 22.08.2022 magistrații nu i-au luat obligația de a nu părăsi localitatea unde își are domiciliul, procurorul de caz […] Сообщение Sergiu Sîrbu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile появились сначала на Accent.