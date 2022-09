Ilan Șor: Elevii din Orhei, campioni la învățătură, vor primi, la sfârșit de an școlar, premii de până la 3 000 de lei

Liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, anunță că elevii din Orhei, care vor înregistra rezultate bune la învățătură, vor primi, la sfârșit de an, premii bănești de până la 3 000 de lei fiecare. El le-a adresat un mesaj copiilor, părinților și profesorilor, cu ocazia începerii noului an de studii și a menționat că Educația stă […] Post-ul Ilan Șor: Elevii din Orhei, campioni la învățătură, vor primi, la sfârșit de an școlar, premii de până la 3 000 de lei apare prima dată în Provincial.

