Astăzi circa 340 de mii de elevi merg la școală, cu 3 mii mai mulți decât anul trecut

Simona Halep, afectată după eliminarea din primul tur de la US Open: „Habar n-am ce urmează, o să văd” Simona Halep (30 de ani, locul 7 WTA) a fost eliminată surprinzător de la US Open, după ce a cedat în fața Dariei Snigur (20 de ani, 124 WTA), scor 2-6, 6-0, 4-6, în primul tur. Eșecul de la US Open a demoralizat-o pe Simona Halep, iar fostul lider mondial nu știe ce va face în viitorul apropiat. Sportiva din România a declarat că își va lua o perioadă de pauză și va analiza ceea ce s-a întâmpl...