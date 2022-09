„Vin moldovenii!” – acesta va fi sloganul noului partid, care apare pe „piața politică” a RM, Partidul Național Moldovenesc

17:00

Au mai rămas două zile și vacanța de vară se termină. Elevii sunt așteptați să pășească într-un nou an școlar de către profesori și colegii de clasă. Am hotărât să aflăm câți elevi anul acesta vor merge în clasa întâi și am făcut o comparație cu anul precedent. În anul 2021 au fost înscriși în […] Post-ul Anul acesta nu a scăzut numărul de elevi care vor merge în clasa întâi apare prima dată în Observatorul de Nord.