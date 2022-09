UE a suspendat acordul prin care rușii primeau vize mai ușor

19:40

Carla’s Dreams, una dintre cele mai iubite trupe, și-a păstrat mereu aura misterioasă datorită machiajului pe care membrii proiectului muzical îl poartă la fiecare ieșire publică. Solistul grupului a dat The post Câți bani cheltuie într-un an băieții de la Carla’s Dreams pentru machiajul lor spectaculos: “Nu e chiar așa de mult” first appeared on NEXTA.