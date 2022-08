Medicul stomatolog Dragoș Galbur anunță înființarea Partidului Național Moldovenesc

13:00

Actriţa şi modelul sud-african Charlbi Dean, care a jucat în filmul „Triangle of Sadness”, premiat cu Palme d’Or la Cannes anul acesta, a murit luni, la un spital din New York, informează The Guardian, citat de Digi24.RO. Charlbi Dean avea 32 de ani. În filmul „Triangle of Sadness”, care a fost premiat cu Palme d’Or […]