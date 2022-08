O fetita de un an si 8 luni a murit, iar 50 de persoane au fost ranite in timpul unei furtuni cu grindina in Spania

O fetita de un an si 8 luni a murit, iar 50 de persoane au fost ranite in timpul unei furtuni cu grindina in Spania

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md