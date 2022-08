Sarbatoarea a continuat in pasi de dans. In gradina publica Stefan cel Mare a fost organizat un concert, dedicat zilei Limbii Romane. Orchestra fratilor Advahov a dat tonul, iar oamenii s-au prins in hore - VIDEO

