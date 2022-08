O femeie din județul Argeș a fost însărcinată în fiecare an, în ultimii 20 de ani. Acum are 20 de copii şi cea mai numeroasă familie din România

Georgiana are 44 de ani şi este din judeţul Argeş. Femeia a născut de 20 de ori şi se pare că nu se va opri aici „Dacă Dumnezeu îmi mai ...

