Ploaia a spălat asfaltul de pe strada Ion Creangă, dată în exploatare acum un an

18:10

Popularele spray-uri cu frişcă nu mai pot fi vândute, începând de luni în întregul stat New York, persoanelor sub 21 de ani, pentru a evita ca acestea să fie folosite ... Post-ul De ce statul New York le-a interzis tinerilor sub 21 de ani să cumpere frișcă la tub apare prima dată în Unica.md.