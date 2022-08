(video) Ilan Șor, mesaj în limba română de Ziua națională a Limbii: Prosperitate, belșug, mândrie sunt cuvintele care trebuie să fie în vocabularul moldovenilor

13:10

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, alături de deputați PAS și membri de partid au depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu. Ceremonia s-a lăsat cu un protest din partea unui cetățean care s-a plâns că „este persecutat de un an” și că nu are ce mânca. „M-ați sechestrat un an de zile. Nu am ce mânca, un an nu am mâncat. Ei mă persecută un an de zile”, a spus bărbatul, care nu a fost filmat.