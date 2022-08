Zaharova critică Chișinăul pentru „încercările de a scăpa” de opoziția pro-Kremlin

11:00

Procurorul interimar al Moscovei Serghei Savenko a cerut, „în interesul Federației Ruse", să fie declarate extremiste lucrările rapperului Oxxxymiron, scrie Meduza cu referire la TASS. „Se cere recunoașterea ca și extremiste a materialelor informaționale distribuite prin internet", a comunicat instanța cu referire la rapperul rus. Meduza scrie că nu s-a precizat ce materiale vrea procurorul […]