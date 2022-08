Acte ucrainene falsificate, depistate la trecerea frontierei

20:40

Sârbu poate ieși din țară, deși se află sub control judiciar Fostului deputat transfug Sergiu Sârbu i s-a permis să iasă din țară. Totuși el rămâne sub control judiciar și este obligat să se prezinte la ședințele de judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău. „Din considerentul că prin decizia magistraților de la Ciocana nu i-a fost luată obligația fostului deputat de a nu părăsi localitatea unde își are domiciliul, procurorul de caz a contestat cu recurs decizia prime...