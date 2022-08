31 august – Ziua Limbii Române care ne unește

14:40

Jandarmeria Galați a găzduit în această săptămână o delegație formată din cinci ofițeri ai Inspectoratului General de Carabinieri din Republica Moldova. Vizita de lucru s-a desfășurat în contextul organizării, în luna septembrie, a exercițiului „Danubius Shiled 2022”, parte a proiectului „Increasing the professional capacities of staff involved in crowd and riot control operations in a […] Articolul Carabinieri din R. Moldova și jandarmi din Galați, plan pentru un exercițiu comun la Prut apare prima dată în InfoPrut.