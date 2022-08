Ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, a murit

10:10

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenskiy, a cerut țărilor occidentale să interzică intrarea tuturor rușilor pe teritoriile acestor țări, ca răspuns la încercarea de anexare a noilor teritorii ucrainene. Acesta a menționat că sancțiunile deja impuse Rusiei pentru războiul său neprovocat din Ucraina sunt „slabe" în comparație cu închiderea granițelor pentru cetățenii ruși timp de un an [...]