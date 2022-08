Agenția de Mediu refuză autorizația privind gestionarea deşeurilor pentru Uzina Metalurgică din Râbnița

15:30

Guvernatorul Găgăuziei, Irina Vlah, s-a întâlnit la Kazan cu liderul Republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov. În cadrul întâlnirii, părțile au făcut un schimb de opinii asupra situației politice și socio-economice actuale și au discutat perspectivele cooperării interregionale. „Datorită înțelepciunii liderilor, Republica Tatarstan a reușit să ocupe un loc demn printre regiunile din țara sa și să […] The post Vlah vrea să învețe de la liderul Tatarstanului: „Dorim să punem în aplicare experiența dumneavoastră” appeared first on NewsMaker.