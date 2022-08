Aproape 90% din toată viața marină ar putea dispărea până în 2100

13:05

În perioada 21-25 septembrie, în premieră absolută pentru țara noastră, Moldova va găzdui primul eveniment cu mentori internaționali de la 4 companii specializate în concepte ce includ Blockchain, NFT, community management și antreprenoriatul viitorului: Zuckerberg Institute, The Hug, Meta Refuge și The Possible Zone. Activitățile sunt organizate de Proiectul Tehnologiile Viitorului, cu susținerea USAID și Suedia, YEP! Moldova.