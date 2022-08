Spionul deputat din partidul lui Zelenski, care a trecut de partea rușilor, împușcat, iar soția înjungiată

08:40

Familia Salyers are o poveste surprinzătoare, publicată recent de „The Washington Post". Sunt două surori gemene identice care s-au căsătorit cu doi frați gemeni identici. Fiecare cuplu are câte un copil, născuți la câteva luni diferență. Sunt verișori, dar împărtășesc același bagaj genetic ca niște frați. Se numesc gemeni cuaternari. Și toți locuiesc sub același