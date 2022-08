(ACUM 1 AN) Soluția Platformei DA

13:30

Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia marcării a 31 de ani de la declararea independenței: “Felicitări, dragi cetățeni, cu prilejul a 31 de ani de independență, ani în care am crescut, am învățat, am reușit împreună. Să obțineți tot ce vă doriți, prin muncă, merit și colaborare. Vă […]