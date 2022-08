Copii şi tineri din R.Moldova vor putea obține finanțări pentru competențe digitale

13:40

Patrimoniul cultural și istoric al Rezervației „Orheiul Vechi” din Republica Moldova și al Casei memoriale „George Enescu” din Liveni (România) va fi restaurat în baza proiectului transfrontalier „History and Music - values that bring us together”, accesat în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014- 2020.