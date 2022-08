CSE: Studenții refugiați din Ucraina își vor putea continua studiile în Republica Moldova

18:10

Procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo se va afla încă 60 de zile sub control judiciar, iar în același timp, o parte din restricții i-au fost anulate, a spus avocatul său. Drept urmare, Stoianoglo trebuie doar să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanța de judecată ori de câte ori este […] The post Stoianoglo mai stă încă 60 de zile sub control judiciar, dar majoritatea restricțiilor i-au fost anulate appeared first on NewsMaker.