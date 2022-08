Savurează din plin ultimele zile de vară și sărbătorește Independența! La ce evenimente poți să mergi sâmbăta aceasta

17:30

Măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, aplicată în privința procurorului general suspendat din funcție Alexandr Stoianoglo, a fost prelungită cu 60 de zile. O decizie în acest sens a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău. Сообщение Alexandr Stoianoglo se va afla în continuare sub control judiciar pe un termen de 60 de zile появились сначала на #diez.