Topul european al bancherilor milionari în euro

România are trei bancheri cu câş­ti­guri anuale de peste 1 mi­lion de euro – doi din top ma­nage­ment şi unu din supra­veghere, la fel ca Portugalia, Ungaria şi Slovenia, în timp ce Grecia nu are niciun bancher în top, Bulgaria şi Malta au câte un singur bancher milionar, iar Cipru are doi bancheri în acest […] Articolul Topul european al bancherilor milionari în euro apare prima dată în Bani.md.

