Protest în fața Delegație UE la Chișinău: „Free Marina, Jos Maia!”

07:10

Campionul sârb de tenis și fostul număr unu mondial Novak Djokovic a declarat că nu va juca la viitorul Open al Statelor Unite din cauza regulilor de vaccinare COVID-19 pentru jucători. Djokovic, care refuză să se vaccineze, și-a anunțat retragerea de la turneul de Grand Slam într-o postare pe Twitter la 25 august, cu doar câteva ore înainte de anunțarea tragerii la sorți pentru evenimentul din New York. „Din păcate, nu voi putea să călătoresc la New York de data aceasta pentru US Open”, scrie D...