4 modalități prin care poți încuraja atitudinea pozitivă la copii

13:00

Ruperea apei poate provoca panică chiar și celor mai experimentate mămici. Niciodată nu există momentul sau locul perfect în care o mămică este pregătită să i se rupă apa și să intre în travaliu, transmite suntmamica.ro Cu toate acestea, ruperea apei este inevitabilă și face parte din procesul nașterii. Iată 6 cele mai frecvente întrebări pe care și le pun mămicile, după ce li se rupe apa: Potrivit What To Expect, atunci când ți se rupe apa, lichidul amniotic este eliberat. Lichidul are culoarea...