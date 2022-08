Motorina se scumpește cu încă 30 de bani

09:20

Perspectivele economice pentru Germania sunt sumbre din cauza creşterii preţului energiei şi a perturbărilor din lanţurile de aprovizionare, a avertizat Ministerul de Finanţe, un mesaj întărit de avansul record al preţurilor de producţie. Cea mai mare economie europeană a stagnat în trimestrul doi din 2022, războiul din Ucraina, creşterea preţului...