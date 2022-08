VIDEO Premieră muzicală de la Dan Bălan. După 14 ani, interpretul a lansat o nouă piesă în limba română

12:50

La 78 de ani de la renumita operațiune „Iași-Chișinău", atenția Moscovei s-a îndreptat spre Chișinău. S-a întâmplat din motiv că la complexul memorial „Capul de Pod Șerpeni" a lipsit flacăra simbolică, cunoscută drept „focul veșnic". Printre primii critici a fost ex-președintele Moldovei Igor Dodon. Au urma și comentarii de la Moscova: a senatorului rus Alexei […]