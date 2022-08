Franța și Algeria vor înființa un comitet mixt de istorici care să analizeze perioada colonială

17:05

Procurorul General suspendat se va afla în continuare sub control judiciar pe un termen de 60 zile. Prin Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău de astăzi 25 august 2022, s-a dispus admiterea recursurilor formulate de procurorul anticorupție și apărătorii Procurorului General suspendat.Așadar, magistrații de la Apel au admis solicitarea procurorului de caz, și auprelungit termenul măsurii preventive sub formă de liberarea provizorie sub control judiciar, cu eliberarea unui mandat judecătoresc, pe un termen de 60 zile, în privința Procurorului General suspendat