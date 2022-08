Războiul secolului 21 va fi digital. Arma cu care poți să lupți împotriva hackerilor ce fură bani online

05:00

Cu războiul prelungindu-se acum probabil pe termen nedefinit, Ucraina are în faţă perspectiva unei inflaţii scăpate de sub control, şi po­sibil chiar a unei hiperinflaţii, o in­flaţie foarte ridicată şi în accelerare. Inflaţia a crescut la 20% şi se în­dreaptă către 30% până la finalul anului. La începutul lunii, un raport al Center for Economic […]