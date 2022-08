Deputat de la Chișinău: Provocatorii pro-ruși nu vor avea sorți de izbândă în R. Moldova

15:40

După ce una dintre cele mai prestigioase competiții – „Concours Mondial de Bruxelles” a desemnat un vin produs din struguri indigeni ca fiind cel mai bun vin roșu din lume, Republica Moldova s-a evidențiat în topul destinațiilor de vis pentru cunoscătorii vinurilor de calitate. Articolul intitulat Moldova: the next big destination for wine and food in Eastern […] Articolul Wizzair: Republica Moldova, următoarea cea mai populară destinație din Europa de Est apare prima dată în InfoPrut.