Alexandr Stoianoglo se va afla în continuare sub control judiciar pe un termen de 60 de zile

Măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, aplicată în privința procurorului general suspendat din funcție Alexandr Stoianoglo, a fost prelungită cu 60 de zile. O decizie în acest sens a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău. Сообщение Alexandr Stoianoglo se va afla în continuare sub control judiciar pe un termen de 60 de zile появились сначала на #diez.

