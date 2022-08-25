VETERANII RĂZBOIULUI DE PE NISTRU CER REFORMA BIROULUI PENTRU RELAȚII CU VETERANII ȘI SCHIMBAREA CONDUCERII ACESTUIA
Infotag, 25 august 2022 13:00
VETERANII RĂZBOIULUI DE PE NISTRU CER REFORMA BIROULUI PENTRU RELAȚII CU VETERANII ȘI SCHIMBAREA CONDUCERII ACESTUIA
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ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, SISTEMUL BANCAR DIN MOLDOVA ȘI-A ÎMBUNĂTĂȚIT SEMNIFICATIV RENTABILITATEA ACTIVELOR ȘI A CAPITALULUI PROPRIU # Infotag
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EȘTI PASIONAT DE IT ȘI VREI SĂ CREȘTI ÎN ACEST DOMENIU? ÎNSCRIE-TE LA ACADEMIA IT DE LA MAIB # Infotag
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ÎN DECURSUL UNUI AN, NUMĂRUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI CARE SE AFLĂ ÎN RUSIA S-A REDUS LA JUMĂTATE – STUDIU # Infotag
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ȘEFUL MAEIE ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA FAȚĂ DE EVOLUȚIILE DE LA CENTRALA NUCLEARĂ ZAPOROJIE # Infotag
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(video) Antreprenoarea Cristina Radu: Și în apicultură investițiile aduc venituri mari
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