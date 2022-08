189 de alerte antiaeriene au sunat de Ziua Independenței în toată Ucraina

19:30

Există aritmetică logică și matematică total lipsită de sens. Există cifre pe care vrem să le multiplicăm, dar sunt și statistici despre care am vrea să uităm, deși nu avem dreptul. De șase luni, zi de zi, Ucraina scrie o alt fel de istorie, iar alături de țara vecină, scrie și Moldova o istorie nouă. Despre groază. Despre război. Despre „cum nu trebuie să fie”. În calitate de jurnaliști, suntem nevoiți să citim, să trecem prin cap și să publicăm zilnic zeci și zeci de știri, o mare parte dintre care, de jumătate de an, iată, sunt despre război. Am mai spus-o și atunci când s-a împlinit o lună de la începutul agresiunii (iar noi credeam că finalul e iată-iată pe-aproape), și atunci când s-au făcut 100 de zile (dar noi speram că nu mai e mult până încetează), o spunem și acum: NOI NU AM ÎNVĂȚAT SĂ SCRIEM DESPRE ACEST RĂZBOI! Da, o facem responsabil, calculat și foarte atenți la falsuri. Verificăm cifre și punem cap la cap informații. Și sperăm că, în curând, totul va înceta. Ne-am întrebat în redacție care sunt cifrele ce ne-au marcat în aceste șase luni de război. Ne-a ieșit o retrospectivă a cifrelor care nu ar fi trebuit să existe. O matematică pe care am fi vrut s-o uităm, dar nu putem! Pentru că e o matematică a durerii...