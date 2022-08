Ucraina raportează atacuri cu rachete rusești în Ziua Independenței

11:50

Președintele Volodimir Zelenski a promis că țara sa va lupta cu trupele Rusiei „până la sfârșit.” La 31 de ani după ce a părăsit Uniunea Sovietică dominată de Moscova, Ucraina își sărbătorește independența în mijlocul unui război cu vecinul său, Rusia. „În aceste șase luni, am schimbat istoria, am schimbat lumea și ne-am schimbat pe noi înșine... Am început să ne respectăm pe noi înșine. Am înțeles că, în ciuda oricărui ajutor și sprijin, nimeni în afară de noi nu va lupta pentru independența no...