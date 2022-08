Tariful la căldură în Capitală ar urma să mai crească

14:40

Guvernul din India a dat asigurări că are stocuri suficiente de grâu și nu există planuri privind importul de cereale, după ce presa a anunțat că autoritățile de la New Delhi intenționează să cumpere grâu, transmite Reuters, potrivit Agerpres. „Nu există astfel de planuri de a importa grâu în India. Țara are stocuri suficiente pentru […] Articolul India nu are de gând să importe grâu, căci are stocuri suficiente apare prima dată în AgroTV.