Vladimir Bolea: Statul va oferi subvenții celor care investesc în reabilitarea sistemelor de irigare

One United Properties (ONE), dezvoltator și investitor imobiliar, a înregistrat un profit net de 347,8 mil. lei în primul semestru din 2022 (S1), cu 136% mai mult decât în perioada similară de anul trecut. Cifra de afaceri consolidată a fost de 675,9 milioane de lei în prima jumătate a anului 2022, o creștere de 56% față