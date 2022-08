Horoscopul zilei: Capricornii vor trebui să clarifice relațiile cu persoanele din jurul lor

19:00

Expertul economic Veaceslav Ioniță spune că înăsprirea politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei a descurajat creditarea persoanelor fizice de către bănci, dar a creat și un efect advers. Populația a fost determinată să meargă către companiile de micro-finanțare, care în acest an au atins un record absolut în creditarea persoanelor fizice de 164 de ... Expert: Condițiile draconice de creditare impuse de bănci determină cetățenii să se împrumute în altă parte