Dosar penal împotriva fostului președinte american Donald Trump?

I-au trebuit aproape două zile lui Vladimir Putin ca să denunțe atentatul de sâmbătă. A făcut-o abia ieri seară, după ce și FSB-ul, serviciile secrete ruse au acuzat Kievul de asasinarea fiicei lui Aleksandr Dughin. La Londra, The Daily Telegraph pune însă la îndoială această versiune oficială rusească. In același timp, într-o stranie întorsătură care se bucură de prea puțină credibilitate in presă, un fost deputat rus, refugiat la Kiev, Ilia Ponomarev, a afirmat că cei care au plasat bomba sum...