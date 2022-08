Tauber, după decizia de astăzi a judecătorilor Curții de Apel: „Mă simt bine, dar închisoarea e închisoare”

15:30

Costul alimentației pentru un copil în grădinițele din Chișinău ar putea crește până la 60 de lei. În luna martie a acestui an, a fost 40 de lei, a declarat Andrei Pavaloi, șef al adjunct Direcției principale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul unei dezbateri publice privind […]