Câte cazuri de infectare cu COVID-19 au fost înregistrate în ultima săptămână. Date prezentate de Ministerul Sănătății

La aproape jumătate de an de la începerea conflictului armat din țara vecină, mii de persoane refugiate continuă să fie găzduite de țara noastră. Au învățat în viteză cum să facă față maratonului de provocări, pentru a se integra mai ușor și a se bucura de sprijinul societății. Unele dintre ele l-au găsit în comunitatea IT de la Chișinău, participând la o nouă ediție a „Digital Connections: Moldova-Ucraina". Evenimentul de networking este găzduit de IHUB/Seed Forum Moldova în colaborare cu UN Women, cu sprijinul financiar al Suediei și USAID, în parteneriat cu proiectul Tekwill.