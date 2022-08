Bărbat găsit fără suflare într-o stație din capitală; Ce spune Poliția

15:30

Lewandowski i-a cucerit pe jucătorii de la Barcelona: "Deşi are 34 de ani, pare că are 20" Robert Lewandowski, care a împlinit 34 de ani în ziua meciului, și Pedri (19 ani) au fost singurii jucători ofensivi ai Barcelonei rămaşi tot meciul pe teren la victoria categorică obţinută cu Real Sociedad, în deplasare, scor 4-1. Printre marcatorii catalanilor s-a aflat şi Lewandowski, cel care a reuşit o dublă, iar integrarea fotbalistului polonez i-a impresionat pe coechipierii săi. "Deși are 34 de ani...