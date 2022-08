PRIA Events a organizat o conferință pentru agricultorii din nordul țării

18:20

Recolta de miiere ar putea fi de două ori mai mică în acest an față de anul trecut din cauza secetei, iar prețurile de achiziție sunt și ele mai mici. În aceste condiții, apicultorii așteaptă vremuri mai bune și, prin urmare, exporturile de miere stagnează. „Nu e chiar bine în acest an. Dacă am avut o recoltă […]