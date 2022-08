„Condamnăm uciderile civililor atât la Kiev, cât și la Moscova”. SUA a comentat moartea Dariei Dughin

17:00

Ministrul rus al Apărării Serghei Șoigu consideră că președintele rus Vladimir Putin a luat decizia corectă de a începe cu jumătate de an în urmă un război împotriva Ucrainei. La prima reuniune al „Congresului Internaţional Antifascist", Șoigu a mai spus că decizia de a desfășura o operațiune militară specială a fost luată din cauza amenințărilor […]