Ivan Diacov despre încercările fratelui de a „consolida centrul politic”: Cum nu l-ar declina unii, el e de talie și are dreptul să ajute tinerii

Fostul procuror șef al Chișinău, Ivan Diacov, spune că nu discută cu fratele său, Dumitru Diacov, despre politică, însă salută recentul anunț făcut de fostul deputat PD. „Am citit, am văzut, știu că are o organizație, omul o viață s-a ocupat de politică și e ca o boală, pe de o parte, pe de alta, dacă să mă detașez că îmi este frate într-adevăr centrul dreapta e liber și are nevoie de completare. Dumitru - cine ce nu ar spune, cum l-ar declina, e un politician în RM de talie și cred că are dreptul moral și obligațiunea să ajute tinerii să se încadreze în politică”, a declarat Diacov, la Puterea a 4-a.

