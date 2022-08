Guvernul finlandez a publicat rezultatul testului antidrog efectuat de premierul Sanna Marin

14:40

Președinția confirmă într-un comunicat publicat pe 20 august că șefa statului Maia Sandu a avut o întâlnire de lucru cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, în seara de 19 august. Înaltul oficial ONU s-a aflat la Chișinău în cadrul vizitei pe care a efectuat-o în Ucraina. „Discuția s-a referit la situația umanitară […]