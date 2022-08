Doua persoane au fost retinute ieri in vama Palanca, in incercarea de a scoate ilegal din tara bijuterii de lux marca Tiffany sau Cartier, in valoare de aproape un milion de lei

Doua persoane au fost retinute ieri in vama Palanca, in incercarea de a scoate ilegal din tara bijuterii de lux marca Tiffany sau Cartier, in valoare de aproape un milion de lei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md