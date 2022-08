Iranul acuză SUA că blochează discuțiile nucleare

09:30

Akwaeke Emezi (n. 1987) este primul autor (prima autoare, de fapt) din Nigeria pe care-l (o) descopăr, dând crezare recomandărilor unor reviste ca The Guardian („Emezi scrie visceral, sensibil şi sfâşietor”), Kirkus Reviews („Un scris limpede şi extrem de tulburător…”), The New York Times („…bildungsroman uimitor şi devastator”) ş.a. Într-adevăr, romanul său Moartea lui Vivek Oji, Curtea Veche, 2022, se citeşte cu sufletul la gură, scriitoarea având ştiinţa construirii fiecărui plan, dar şi abil...