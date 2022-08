Trei persoane, salvate de la înec în apa lacului din Valea Morilor

11:20

Rusia nu are dreptul moral de a participa la reuniunea Grupulului celor 20 de naţiuni în timp ce îşi continuă invazia în Ucraina, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe.Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram. „Rusia nu are niciun drept moral de a sta la G20 în timp ce agresiunea … Articolul Marea Britanie consideră că Rusia nu are „dreptul moral” de a participa la summitul G20 apare prima dată în ZUGO.