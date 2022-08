Mama mea, icoană sfântă

14:40

Eugeniu Popovici este originar din satul Cetireni, raionul Ungheni. Acum aproximativ un an și jumătate, a fost nevoit să plece din țară. Am decis să-l descoasem și să aflăm ce se întâmplă și de ce a fost nevoit să plece din țară. — De ce ai fost nevoit să pleci din țară? — Am plecat, […]