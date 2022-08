Rusia este cel mai mare furnizor de petrol al Chinei pentru a treia lună consecutiv

20:40

Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, nu le-a răspuns avocaților Marinei Tauber, care au cerut să fie primiți astăzi, la ora 12:00, în audiență. Apărătorii Aureliu Colenco și Denis Calaida afirmă că urmau să prezinte informații despre anumite ilegalități ce ar fi fost comise de subalternii lui Dragalin, dar și mai multe aspecte privind plasarea în arest a deputatului Partidului ”ȘOR”. Nu am reușit să o contactăm pe șefa Procuraturii Anticorupție, dar a reacționat la afirmații purtărorul de cuvânt al Procuraturii Generale, procurorul Mariana Cherpec.Apărătorii susțin că urmau să-i prezinte noii șefe a Procuraturii Anticorupție informații despre mai multe abuzuri și ilegalități ce ar fi fost comise de subalternii săi, dar și să clarifice anumite aspecte ce țin de plasare în detenție și anchetarea deputatului partidului „ȘOR”, Marina Tauber.AURELIU COLENCO, avocat: "Ne-am expus în privința la unele fapte abuzive și ilegale în privința arestului preventiv ale Marinei Tauber. Astfel, o întâlnire așa și nu a fost stabilită cu șefa procuraturii anticorupție. Poate că noi încă o să primim citația, dar la momentul de față nu am primit o invitație la această întrevedere. Cererea de întrevedere cu dumneaei, până la momentul de față, nu a fost acceptată."Nu am reușit să luăm legătura cu Veronica Dragalin, dar procurorul responsabil de comunicarea cu mass media din cadrul Procuraturii Generale ne-a scris într-un mesaj că avocații doamnei Tauber nu au expediat nicio cerere prin care să solicite audiența la procurorul-șef Anticoruptie. (CACRTON IN)”în calitatea lor de avocați cu studii juridice ar fi trebuit să cunoască care este procedura legală de primire în audiența persoanelor. Nimeni nu le îngrădește dreptul de a solicită audiență, dar trebuie să o facă conform normelor legale, prin înregistrarea unei cereri oficiale de audiență, nu prin declarații făcute în cadrul unei conferințe de presă. Legea este una pentru toți și trebuie să fie respectată indiferent de statutul persoanei, (CARTON OUT) a precizat Cherpec pentru TV6.MARIANA CHERPEC, procuror respnsabil de comunicarea cu mass-media, PG: ”Iar în calitatea lor de avocați cu studii juridice ar fi trebuit să cunoască care este procedura legală de primire în audiența persoanelor. Nimeni nu le îngrădește dreptul de a solicită audiență, dar trebuie să o facă conform normelor legale, prin înregistrarea unei cereri oficiale de audiență, ci nu prin declarații făcute în cadrul unei conferințe de presă. Legea este una pentru toți și trebuie să fie respectată indiferent de statutul persoanei”. Despre intenția de a se întâlni cu Veronica Dragalin, avocații au anunțat joi la o conferință de presă, la care au afirmat că au dovezi ce confirmă că ancheta în cazul Marinei Tauber decurge cu grave abateri de la normele legale. Potrivit lor, procurorii anticorupție îi raportează zilnic ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, detalii cu privire la mersul anchetei, ceea ce, au menționat apărătorii, confirmă substratul politic al acestui caz. În plus, potrivit avocaților, reprezentanții guvernării PAS le-ar fi promis anchetatorilor din subordinea Veronicăi Dragalin favoruri și avansări în funcție, drept răsplată pentru abuzurile pe care le comit.Responsabilul de comunicarea cu presa de la Ministerul Justiției nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje, pentru o reacție, la fel ca și ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco. Anterior, referinduse la ridicarea imunității și la dosarele penale împotriva Marinei Tauber, pe pagina sa de Facebook, Litvinenco a scris, cităm: ”De la venirea noastră în politica, am spus că corupția mare începe cu coruptia din partidele politice. Partidele care s-au creat din corupţie şi sunt administrate de organizații/grupări criminale trebuie să răspundă în faţa legii. Iar instituțiile statului trebuie să oprească această practică vicioasă. Democraţia înseamnă competiţie bazată pe liber consimţământ, dar nu prin corupere şi jocuri murdare, a precizat acesta.Am solicitat un comentariu de la purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas ne-a scris într-un mesaj că nu comentează cele spuse de avocații Marinei Tauber. Anterior, reprezentanții guvernării au negat orice imixtiune în actul justiției. Iar președintele Maia Sandu a declarat de mai multe ori că nu se amestecă în treburile justiției. Contactată de noi, pentru a comenta aceste afirmații, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, procurorul Mariana Cherpec nu a răspuns la apel și nici la mesajul expediat. Dar procurorul general interimar spunea că nu primește indicații, iar acuzatorii se conduc doar de buchia legii.